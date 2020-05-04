Коронавірус: на Доннеччині зафіксували три нових випадки інфікування серед медиків

“Три нові випадки COVID-19 лабораторно підтверджені на Донеччині. Усі — у Маріуполі. Медпрацівники. 53-річний чоловік і дві жінки — 44 та 54 років. З кола контактних осіб хворих у Обласній лікарні інтенсивного лікування”, — написав він.

Він додав, що сьогодні був отриманий висновок експертів, що в області зафіксовані дві смерті від COVID-19 — у Маріуполі та Світлодарську. “Чоловіки — 69 та 40 років. Вони померли вчора. Але були підстави сумніватися у причинах їхньої смерті. Проведені експертизи ці сумніви розвіяли”, — пояснив Кириленко.

“Таким чином, від початку карантину і станом на сьогодні COVID-19 забрав життя трьох жителів Донецької області. Усі — чоловіки: 84-річний із Дружківки, 40-річний зі Світлодарська та 69-річний із Маріуполя”, — написав Кириленко.

“13 пацієнтів одужали. 68 продовжують лікування. Всього від початку карантину в області зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби”, — резюмував він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.