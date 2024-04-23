Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста - СМИ

Начиная с завтрашнего дня, 23 апреля, мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении ZN.UA, передает УНН.

Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Как пишет издание, запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации.

"С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией рф против Украины, с целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23. 04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в письме за подписью Сибиги.

Отмечается, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

Распоряжение действует "до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений" закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае.

Пункты 6 и 16 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", на которые ссылается МИД, предусматривают:

6) устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

16) запрещать гражданам, состоящим на воинском или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу