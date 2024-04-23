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Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста - СМИ
Начиная с 23 апреля, украинские консульства временно приостанавливают все консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в Украину.
Несколько уменьшилась активность в акватории Черного и Азовского морей: Евлаш рассказал, как сбитие самолета Ту-22М3 повлияло на применение авиации врагом
После сбития российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 и удара по аэродрому в оккупированном Крыму активность авиации противника в Черном и Азовском морях несколько снизилась.
Студентам вузов хотят разрешить самим выбирать темп обучения: ВР планирует определиться с законопроектом
Законопроект № 10177 имеет целью позволить студентам университетов выбирать собственный темп обучения, скорректировав продолжительность бакалаврской программы с 3 до 5 лет, исходя из их индивидуальной учебной нагрузки.
Кабельное и спутниковое ТВ, радио, интернет и мобильная связь в Харькове работают - Синегубов
Кабельное и спутниковое телевидение, радио, интернет и мобильная связь работают в Харькове, несмотря на российский ракетный удар по телебашне.
россияне утром ударили по одной из общин Сумщины
россияне сегодня утром атаковали Великописаревскую громаду в Сумской области.
Действующему министру сообщили о подозрении: Сольского подозревают в завладении государственной землей
Бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру сообщено о подозрении в незаконном завладении около 2 500 га государственной земли стоимостью 291 млн грн в Сумской области и попытке завладеть еще 3 300 га стоимостью 190 млн грн.
Курс валют на 23 апреля: доллар остался на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на 23 апреля на уровне 39,7879 грн/доллар США и 42,31 грн/евро.
Скандальный контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" о закупке снарядов: анализ на "холодную голову" - ФИЛЬМ
Журналистское расследование выявило скандальный контракт между министерством обороны Украины и "Львовским арсеналом" на закупку 100 000 минометных выстрелов на сумму 1,4 млрд грн. Большинство средств арестовано, часть из них была использована для закупки снарядов за рубежом и сейчас хранится в Словакии.
Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне
Россияне атаковали харьковскую телебашню, что может привести к нарушению связи и распространению российской пропаганды из-за ограничения украинского вещания.
Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, но обошлось без жертв.