Руководитель консервативного исследовательского института полагает, что США находятся в разгаре "второй американской революции", однако добавил, что республиканцы "находятся в процессе возвращения страны". Пишет УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Кевин Робертс, президент Фонда "Наследие", а также участник разработки "масштабной реформы федерального правительства в случае победы республиканцев", заявил, что страна находится в разгаре "второй американской революции".

По словам Робертс она будет бескровной, "если левые позволят это сделать". В то же время он отметил, что республиканцы "находятся в процессе возвращения этой страны".

..Хочу ободрить вас, сказав, что мы находимся в процессе второй американской революции, которая будет мирной, если левые позволят это сделать – сказал Робертс в подкасте Стива Бэннона "War Room".

По словам политика правые сейчас побеждают, а демократы "в апоплексии".

Упоминания о революции и туманные намеки о насилии заставили отреагировать некоторых демократов, которые восприняли это как угрозу.

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Это пугает. Их идея второй американской революции состоит в том, чтобы отменить первую - написала бывший кандидат в президенты от Демократической партии Марианна Уильямсон на своей странице в социальной платформе X.

Джеймс Сингер, представитель кампании по переизбранию президента Джо Байдена:

Завтра 248 лет назад Соединенные Штаты провозгласили независимость от тиранического короля, и теперь Дональд Трамп и его союзники хотят сделать его таковым за наш счет - сказал Сингер, добавив, что Трамп и его союзники «мечтают о насильственной войне.

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