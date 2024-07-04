Киев • УНН
Руководитель консервативного аналитического центра, разрабатывающего реформы в случае победы Трампа считает, что США переживают "вторую американскую революцию", которая будет мирной, "если левые позволят ей произойти".
Руководитель консервативного исследовательского института полагает, что США находятся в разгаре "второй американской революции", однако добавил, что республиканцы "находятся в процессе возвращения страны". Пишет УНН со ссылкой на Associated Press News.
Детали
Кевин Робертс, президент Фонда "Наследие", а также участник разработки "масштабной реформы федерального правительства в случае победы республиканцев", заявил, что страна находится в разгаре "второй американской революции".
По словам Робертс она будет бескровной, "если левые позволят это сделать". В то же время он отметил, что республиканцы "находятся в процессе возвращения этой страны".
..Хочу ободрить вас, сказав, что мы находимся в процессе второй американской революции, которая будет мирной, если левые позволят это сделать
По словам политика правые сейчас побеждают, а демократы "в апоплексии".
Упоминания о революции и туманные намеки о насилии заставили отреагировать некоторых демократов, которые восприняли это как угрозу.
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Это пугает. Их идея второй американской революции состоит в том, чтобы отменить первую
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