Комиссар по обороне ЕС: рф готовится к возможному наступлению на страны Европы до 2030 года

россия значительно увеличила производство оружия, изготавливая за три месяца больше вооружений, чем может вся европейская оборонная промышленность. Андрюс Кубилюс стал первым комиссаром по обороне ЕС, чтобы укрепить защиту Европы от российской угрозы. Ссылаясь на данные разведок он предполагает, что рф может готовиться к наступлению на страны Европы. Об этом пишет УНН со ссылкой на RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Детали

Кубилюс предупреждает, что россия существенно увеличила производство оружия, несмотря на санкции. По словам экспертов, рф производит за три месяца больше оружия, чем может изготовить европейская оборонная промышленность. А за шесть месяцев больше оружия, чем имеет весь Бундесвер. К тому же россия наращивает производство танков и хранит их в резерве, что вызывает беспокойство в НАТО.

"россия готовится к возможному наступлению на страны ЕС до 2030 года", - отметил Кубилюс, ссылаясь на данные разведок.

По словам Кубилюса, ЕС должен значительно увеличить производство обычных видов вооружения, таких как артиллерия, бронетехника и ракеты. Особое внимание следует уделить дронам и средствам радиоэлектронной борьбы, которые меняют ход современных войн, предоставляя полный контроль над полем боя.

"Если наши военные говорят, что нам нужна современная армия дронов, то мы должны поддержать это", - заявил он.

Германия, как крупнейшая экономика ЕС, должна играть ключевую роль в развитии европейской оборонной промышленности. Кубилюс настаивает на создании общего плана, который будет определять, какое именно оружие и в каких объемах должны производить европейские страны, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Он также акцентировал на необходимости размещения оборонного производства ближе к потенциальным зонам конфликта, чтобы обеспечить быстрый ремонт и поставки оружия в случае войны.

Кубилюс отметил, что война в Украине демонстрирует решающую роль артиллерии, дальнобойных ракет и дронов. Именно поэтому Европа должна сделать выводы и усилить собственную оборону, чтобы быть готовой к возможному конфликту с россией.

"Наш приоритет - сделать Европу более безопасной, модернизировать военную технику и производство вооружения. Это станет важным шагом для предотвращения любых агрессивных действий со стороны россии", - подытожил комиссар.

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