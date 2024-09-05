Коллекция стоимостью более 10 миллионов гривен: АРМА анонсировало аукцион по продаже часов Медведчука

В пятницу, 6 сентября, состоится аукцион на котором выставят коллекцию ценных часов нардепа-предателя Виктора Медведчука. Общая стоимость лотов составляет более 10 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

Сегодня АРМА обеспечило доступ к этим арестованным активам для потенциальных покупателей, экспертов-часовщиков и представителей общественности.

Представители Организатора торгов, потенциальные покупатели и эксперты имели возможность открыть и осмотреть каждые представленные к продаже часы.

Такая демонстрация стала возможна благодаря усиленному взаимодействию с органом досудебного расследования и предоставила участникам процесса возможность не на фото, а воочию осмотреть часы.

Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі

Эксперты отметили ряд эксклюзивных характеристик некоторых единиц, что соответствует выполнимой оценке. В частности, некоторые часы имеют такие исключительные для своих марок эксклюзивные отличия: изготовление корпуса в золоте (что никогда не встречалось ранее для марки «Dolce & Gabbana»), зеркальные серийные номера, что является исключением для такой марки как «Breguet».

Такие и другие примеры, обнаруженные и зафиксированные во время демонстрации арестованных часов медведчука удивили экспертов и заинтересовали потенциальных покупателей.

Общая оценка всех 20 лотов составляет 10,6 млн грн.

После проведения аукциона и реализации лотов, средства поступят в государственный бюджет и в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций. Таким образом АРМА обеспечит поддержку Вооруженных Сил Украины, эффективно управляя имуществом предателя Украины - резюмировали в Агентстве.

Напомним,

Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.