Коллекция стоимостью более 10 миллионов гривен: АРМА анонсировало аукцион по продаже часов Медведчука
Киев • УНН
6 сентября состоится аукцион ценных часов Виктора Медведчука. Коллекция из 20 лотов оценена в 10,6 млн грн, средства от продажи пойдут на военные облигации.
В пятницу, 6 сентября, состоится аукцион на котором выставят коллекцию ценных часов нардепа-предателя Виктора Медведчука. Общая стоимость лотов составляет более 10 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.
Детали
Сегодня АРМА обеспечило доступ к этим арестованным активам для потенциальных покупателей, экспертов-часовщиков и представителей общественности.
Представители Организатора торгов, потенциальные покупатели и эксперты имели возможность открыть и осмотреть каждые представленные к продаже часы.
Такая демонстрация стала возможна благодаря усиленному взаимодействию с органом досудебного расследования и предоставила участникам процесса возможность не на фото, а воочию осмотреть часы.
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Эксперты отметили ряд эксклюзивных характеристик некоторых единиц, что соответствует выполнимой оценке. В частности, некоторые часы имеют такие исключительные для своих марок эксклюзивные отличия: изготовление корпуса в золоте (что никогда не встречалось ранее для марки «Dolce & Gabbana»), зеркальные серийные номера, что является исключением для такой марки как «Breguet».
Такие и другие примеры, обнаруженные и зафиксированные во время демонстрации арестованных часов медведчука удивили экспертов и заинтересовали потенциальных покупателей.
Общая оценка всех 20 лотов составляет 10,6 млн грн.
После проведения аукциона и реализации лотов, средства поступят в государственный бюджет и в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций. Таким образом АРМА обеспечит поддержку Вооруженных Сил Украины, эффективно управляя имуществом предателя Украины
Напомним,
Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.