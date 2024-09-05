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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коллекция стоимостью более 10 миллионов гривен: АРМА анонсировало аукцион по продаже часов Медведчука

Коллекция стоимостью более 10 миллионов гривен: АРМА анонсировало аукцион по продаже часов Медведчука

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 17:21  •  9707 просмотра

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6 сентября состоится аукцион ценных часов Виктора Медведчука. Коллекция из 20 лотов оценена в 10,6 млн грн, средства от продажи пойдут на военные облигации.

В пятницу, 6 сентября, состоится аукцион на котором выставят коллекцию ценных  часов нардепа-предателя Виктора Медведчука. Общая стоимость лотов составляет более 10 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

Сегодня АРМА обеспечило доступ к этим арестованным активам для потенциальных покупателей, экспертов-часовщиков и представителей общественности. 

Представители Организатора торгов, потенциальные покупатели и эксперты имели возможность открыть и осмотреть каждые представленные к продаже часы.

Такая демонстрация стала возможна благодаря усиленному взаимодействию с органом досудебного расследования и предоставила участникам процесса возможность не на фото, а воочию осмотреть часы. 

Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі23 августа 2024, 12:09 • 12947 просмотров

Эксперты отметили ряд эксклюзивных характеристик некоторых единиц, что соответствует выполнимой оценке. В частности, некоторые часы  имеют такие исключительные для своих марок эксклюзивные  отличия: изготовление корпуса в золоте (что никогда не встречалось ранее для марки «Dolce & Gabbana»), зеркальные серийные номера, что является исключением для такой марки как «Breguet».

Такие и другие примеры, обнаруженные и зафиксированные во время демонстрации арестованных часов медведчука удивили экспертов и заинтересовали потенциальных покупателей.

Общая оценка всех 20 лотов составляет 10,6 млн грн.
После проведения аукциона и реализации лотов, средства поступят в государственный бюджет и в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций. Таким образом АРМА обеспечит поддержку Вооруженных Сил Украины, эффективно управляя имуществом предателя Украины

- резюмировали в Агентстве. 

Напомним,

Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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