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Колекція вартістю понад 10 мільйонів гривень: АРМА анонсувало аукціон з продажу годинників Медведчука

Колекція вартістю понад 10 мільйонів гривень: АРМА анонсувало аукціон з продажу годинників Медведчука

Київ • УНН

 • 32575 перегляди

6 вересня відбудеться аукціон коштовних годинників Віктора Медведчука. Колекція з 20 лотів оцінена в 10,6 млн грн, кошти від продажу підуть на військові облігації.

У п'ятницю, 6 вересня, відбудеться аукціон на якому виставлять колекцію коштовних  годинників нардепа-зрадника віктора медведчука. Загальна вартість лотів становить понад 10 мільйонів гривень. Про це пише УНН з посиланням на АРМА.

Деталі

Сьогодні АРМА забезпечило доступ до цих арештованих активів для потенційних покупців, експертів-годинникарів та представників громадськості. 

Представники Організатора торгів, потенційні покупці та експерти мали змогу відкрити та оглянути кожен представлений до продажу годинник.

Така демонстрація стала можлива завдяки посиленій взаємодії з органом досудового розслідування та надала учасникам процесу можливість не на фото, а на власні очі оглянути годинники. 

Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі23.08.24, 15:09 • 13263 перегляди

Експерти відзначили ряд ексклюзивних характеристик деяких одиниць, що відповідає здійсненній оцінці. Зокрема, деякі годинники  мають такі виняткові для своїх марок ексклюзивні  відмінності : виготовлення корпусу в золоті (що ніколи не зустрічалося раніше для марки "Dolce & Gabbana"), дзеркальні серійні номери, що є винятком для такої марки як "Breguet".

Такі та інші приклади, виявлені та зафіксовані під час демонстрації арештованих годинників медведчука здивували експертів та зацікавили потенційних покупців.

Загальна оцінка всіх 20 лотів становить 10,6 млн грн.
Після проведення аукціону та реалізації лотів, кошти надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій. Таким чином АРМА забезпечить підтримку Збройних Сил України, ефективно управляючи майном зрадника України

- резюмували в Агентстві. 

Нагадаємо

Агентство з розшуку та менеджменту активів передасть 148 картин Медведчука до Національного художнього музею України. 136 картин, що не мають значної культурної цінності, будуть продані через Прозорро.Продажі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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