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Бывшего инспектора ГАИ судят за преследование Автомайдана

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ПС ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве в серии преступлений, совершенных против участников протестов на протяжении декабря 2013 и января-февраля 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ, передает УНН.

Бывшего инспектора ГАИ судят за преследование Автомайдана

Следователями управления спецрасследований ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам незаконного преследования правоохранительными органами участников акций протеста путем привлечения их к административной ответственности, вынесение судьями соответствующих решений в период с декабря 2013 — февраля 2014 года, а также по организации этих противоправных действий должностными лицами ДГАИ МВД Украины, ГПУ и АПУ.

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В ходе расследования сообщено о подозрении бывшему инспектору ДПС роты специального назначения полка ДПС ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, в совершении служебного подлога при составлении протокола об административном правонарушении по ст. 122-2 КУоАП с целью незаконного противодействия мирным акциям протеста участников ОО “Автомайдан” по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 27 (Соучастие в преступлении), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог), ст. 340 (Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины.

В связи с уклонением указанного лица от явки в орган досудебного расследования, 24 ноября 2016 года последнее объявлено в розыск. 3 декабря 2018 года работниками СБУ и Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемый был задержан и доставлен в суд с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. 4 декабря 2018 года судьей Печерского районного суда г. Киева вынесено решение об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование в производстве продолжается. Ранее по указанным фактам в суд направлены обвинительные акты относительно 21 работника ГАИ. Сейчас идет их судебное разбирательство.

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Напомним, дело в отношении экс-милиционеров, избивших активиста Евромайдана, передали в суд. Также председатель одного из судов Черкасской области привлекли к ответственности за противоправную деятельность во время событий 2014 года.

Серия протестов Евромайдана или Революция достоинства продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года; они завершились сменой власти. Активное участие в сопротивлении власти принимали автомобильные подразделения — Автомайдан. Им противостояли силовые органы и нанятые властью вооруженные отряды “титушек”.

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