Бывшего инспектора ГАИ судят за преследование Автомайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ПС ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве в серии преступлений, совершенных против участников протестов на протяжении декабря 2013 и января-февраля 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ, передает УНН.
Следователями управления спецрасследований ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам незаконного преследования правоохранительными органами участников акций протеста путем привлечения их к административной ответственности, вынесение судьями соответствующих решений в период с декабря 2013 — февраля 2014 года, а также по организации этих противоправных действий должностными лицами ДГАИ МВД Украины, ГПУ и АПУ.
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В ходе расследования сообщено о подозрении бывшему инспектору ДПС роты специального назначения полка ДПС ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, в совершении служебного подлога при составлении протокола об административном правонарушении по ст. 122-2 КУоАП с целью незаконного противодействия мирным акциям протеста участников ОО “Автомайдан” по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 27 (Соучастие в преступлении), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог), ст. 340 (Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины.
В связи с уклонением указанного лица от явки в орган досудебного расследования, 24 ноября 2016 года последнее объявлено в розыск. 3 декабря 2018 года работниками СБУ и Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемый был задержан и доставлен в суд с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. 4 декабря 2018 года судьей Печерского районного суда г. Киева вынесено решение об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.
Досудебное расследование в производстве продолжается. Ранее по указанным фактам в суд направлены обвинительные акты относительно 21 работника ГАИ. Сейчас идет их судебное разбирательство.
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Напомним, дело в отношении экс-милиционеров, избивших активиста Евромайдана, передали в суд. Также председатель одного из судов Черкасской области привлекли к ответственности за противоправную деятельность во время событий 2014 года.
Серия протестов Евромайдана или Революция достоинства продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года; они завершились сменой власти. Активное участие в сопротивлении власти принимали автомобильные подразделения — Автомайдан. Им противостояли силовые органы и нанятые властью вооруженные отряды “титушек”.