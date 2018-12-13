Колишнього інспектора ДАІ судять за переслідування Автомайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому інспектору дорожньо-патрульної служби ПС ДАІ ГУМВС України в м. Києві у серії злочинів, скоєних проти учасників протестів упродовж грудня 2013 і січня-лютого 2014 років. Про це повідомила прес-служба Управління спеціальних розслідувань ГПУ, передає УНН.
Слідчими управління спецрозслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного переслідування правоохоронними органами учасників акцій протесту шляхом притягнення їх до адміністративної відповідальності, винесення суддями відповідних рішень у період грудня 2013 року — лютого 2014 року, а також щодо організації цих протиправних дій службовими особами ДДАІ МВС України, ГПУ та АПУ.
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У ході розслідування повідомлено про підозру колишньому інспектору ДПС роти спеціального призначення полку ДПС ДАІ ГУМВС України в м. Києві, у вчиненні службового підроблення під час складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 122-2 КУпАП з метою незаконної протидії мирним акціям протесту учасників ГО “Автомайдан”, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 (Співучасть у злочині), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) КК України.
У зв’язку з ухиленням вказаної особи від явки до органу досудового розслідування, 24 листопада 2016 року останній оголошений у розшук. 3 грудня 2018 року працівниками СБУ та Генеральної прокуратури України, підозрюваного було затримано та доставлено до суду з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. 4 грудня 2018 року суддею Печерського районного суду м. Києва винесено рішення про обрання йому запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.
Досудове розслідування у провадженні триває. Раніше за вказаними фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно 21 працівника ДАІ. Наразі триває їх судовий розгляд.
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Нагадаємо, справу щодо екс-міліціонерів, які побили активіста Євромайдану, передали до суду. Також голову одного з судів Черкаської області притягнули до відповідальності через протиправну діяльність під час подій 2014 року.
Серія протестів Євромайдан або Революція гідності тривали по всій країні з 21 листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року; вони завершились зміною влади. Активну участь у спротиві владі брали автомобільні підрозділи — Автомайдан. Їм протистояли силові органи і найняті владою озброєні загони “тітушок”.