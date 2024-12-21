Количество жертв наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в Германии возросло до 5

Пять человек погибли, включая ребенка, и более 200 ранены после того, как автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в восточногерманском городе Магдебург, сообщают официальные лица, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Многие люди получили тяжелые ранения, сообщил журналистам в субботу премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф. Немецкие СМИ сообщили о 41 тяжело раненном.

Хазелофф сообщил журналистам в пятницу, что арестованный подозреваемый - 50-летний гражданин Саудовской Аравии, который прибыл в Германию в 2006 году и работал врачом.

Он сказал, что предварительное расследование показало, что предполагаемый нападавший действовал как «одинокий волк». Он не может исключить большего количества жертв из-за большого количества раненых.

Мотивы предполагаемого нападавшего неясны, и он не имеет известных связей с исламским экстремизмом - социальные сети и сообщения в Интернете, похоже, указывают на то, что он критиковал ислам.

Немецкие СМИ идентифицировали подозреваемого как Талеба А., психиатра, проживающего в Бернбурге, примерно в 40 км к югу от Магдебурга. Родом из Саудовской Аравии, он прибыл в Германию в 2006 году и в 2016 году был признан беженцем.

Он руководил веб-сайтом, целью которого было помочь другим бывшим мусульманам избежать преследований на их родине в Персидском заливе.

Судя по сообщениям в социальных сетях, подозреваемый является ярым критиком ислама и пропагандирует теории заговора о заговоре с целью установления исламского господства в Европе.

Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге унесло жизни 4 человек: что известно о подозреваемом

Еще в прошлом месяце министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер говорила о необходимости «большей бдительности» на очень популярных ярмарках, но заявила, что «конкретных» признаков опасности нет.

Она также, как сообщается, указала на ужесточение законов об оружии в общественных местах после нападения с ножом в Золингене в западной Германии в августе, в результате которого погибли три человека - инцидент, который снова разжег и без того напряженные дебаты по вопросам предоставления убежища и миграции в Германии.

Дополнение

Пятничный инцидент - не первый случай нападения на людей на рождественской ярмарке в Германии.

В 2016 году Анис Амри, тунисец, не получивший убежища в Германии и связанный с так называемой группировкой «Исламское государство» («ИГ»), въехал на грузовике в толпу, собравшуюся на церковной ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 и 49 человек были ранены.

Через два года вооруженный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в восточнофранцузском городе Страсбург, в результате чего погибли пять и были ранены еще 11 человек. Вооруженный мужчина был застрелен полицией через два дня.