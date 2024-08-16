В Украине вдвое увеличилось количество пожаров в экосистемах и открытых территориях
Киев • УНН
ГСЧС сообщает об увеличении пожаров в экосистемах Украины вдвое по сравнению с прошлым летом. С начала года зафиксировано 29 тыс. пожаров, 1200 из которых вызваны вражескими обстрелами.
В Украине количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях увеличилось вдвое по сравнению с прошлогодним летом. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях увеличилось в два раза по сравнению с прошлогодним летом. В прошлом году
По его словам, с начала года зафиксировано 29 тыс. пожаров на которых погибло 11 человек, 34 пострадали.
К этой доле добавляются те пожары, которые вызваны вражескими обстрелами. Это в основном на Харьковщине, Донетчине, Днепропетровщине. 1 200 пожаров возникло в экосистемах в результате вражеских обстрелов. Около 9 тыс. пожаров возникло за прошлый месяц. Июль был жаркий. Как раз такие пики мы наблюдаем когда идет такая жара. Поэтому объявляется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Дополнение
В ГСЧС заявили, что за прошедшие сутки, 14 августа, в Украине за сутки произошло 229 природных пожаров.
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