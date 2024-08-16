В Украине вдвое увеличилось количество пожаров в экосистемах и открытых территориях

В Украине количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях увеличилось вдвое по сравнению с прошлогодним летом. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях увеличилось в два раза по сравнению с прошлогодним летом. В прошлом году - сказал Хорунжий.

По его словам, с начала года зафиксировано 29 тыс. пожаров на которых погибло 11 человек, 34 пострадали.

К этой доле добавляются те пожары, которые вызваны вражескими обстрелами. Это в основном на Харьковщине, Донетчине, Днепропетровщине. 1 200 пожаров возникло в экосистемах в результате вражеских обстрелов. Около 9 тыс. пожаров возникло за прошлый месяц. Июль был жаркий. Как раз такие пики мы наблюдаем когда идет такая жара. Поэтому объявляется чрезвычайный уровень пожарной опасности - рассказал Хорунжий.

Дополнение

В ГСЧС заявили, что за прошедшие сутки, 14 августа, в Украине за сутки произошло 229 природных пожаров.

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