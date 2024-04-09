Количество объектов в космосе уже зашкаливает, некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос - директор Главной астрономической обсерватории

Ситуация околоземного космоса находится в катастрофе. Количество объектов уже зашкаливает, что некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос. Об этом во время обсуждения на тему: "Человеческий мусор уже есть даже в Космосе. Когда и как он там появился и несет ли он вред для Земли и людей?" рассказал директор Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Ярослав Яцкив, передает УНН.

Детали

Я согласен, что околоземный космос в катастрофе. Количество объектов уже зашкаливают, а некоторые из них мешают традиционной науке - астрономии изучать дальний космос. Те же самые спутники Илона Маска полностью препятствуют работе как наземных телескопов, так и космических телескопов. Мы видим на кадрах все эти шумы, все эти пролеты спутников - сказал Яцкив.

Он отметил, что ООН рассматривает вопрос противодействия загрязнению космоса, чтобы сохранить на Земле такие места, где люди могли бы и в дальнейшем наблюдать звездное небо.

Яцкив также отметил, что Украина имела большую сеть оптических наблюдений, где наблюдали и действующие спутники, и наблюдали космический мусор.

К сожалению, агрессия рф привела к тому, что Национальная академия наук такую сеть больше не финансирует, а государство тоже нет общегосударственной космической программы. К изучению космического мусора Украина должна вернуться. Особенно нас интересует геостационарная орбита, где сейчас более 1000 объектов - добавил Яцкив.

Напомним,

Житель Флориды получил необычный опыт, - "что-то" из космоса пробило крышу его дома и упало внутрь. Сейчас подозревают, что это может быть мусор с Международной космической станции, поэтому сейчас NASA расследует этот вопрос.