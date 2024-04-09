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Количество объектов в космосе уже зашкаливает, некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос - директор Главной астрономической обсерватории
Ситуация околоземного космоса находится в катастрофе из-за значительного количества космического мусора. Кое-где это мешает астрономии изучать глубокий космос, а спутники вроде устройств Илона Маска вообще препятствуют наземным и космическим телескопам.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины
Правоохранитель, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, был пьян. Он не признает себя виновным, в то время как против него свидетельствуют семь свидетелей.
На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго
Из-за боевых действий и повреждения электросетей и оборудования около 300 000 потребителей в Харьковской области остаются без электроэнергии. Почти 400 потребителей в 5 районах отключены от газоснабжения.
В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной удар беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, но на этот раз он не представлял угрозы для ядерного объекта.
Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов
Свежий корень имбиря придает блюдам пряный, сладкий, перечный и цитрусовый вкус.
Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве
россия теряет мощные ракеты AS-23a KODIAK из-за сбоев в их производстве, вероятно, вызванных санкциями и поспешным изготовлением для удовлетворения потребностей войны против Украины.
Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Турция объявила об ограничении экспорта стали, железа, алюминия и другой продукции в Израиль до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.
Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии
Министры иностранных дел россии и Китая провели встречу в Пекине, где обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран и развитие китайско-российских отношений.
В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"
В российском саратове второй раз за четыре месяца подожгли музей "сво", неизвестный мужчина разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного
Летняя форма для ВСУ: в ГОТ рассказали, сколько при закупке сэкономили средств на комплекте для одного военного.