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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кого Бойко должен благодарить за провал вопроса об исключении из Комитета? Арахамия показал, как голосовали фракции

Кого Бойко должен благодарить за провал вопроса об исключении из Комитета? Арахамия показал, как голосовали фракции

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

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Верховная Рада не набрала достаточно голосов для исключения Юрия Бойко из Комитета по правам человека. Давид Арахамия обнародовал результаты голосования по фракциям и пообещал вернуться к этому вопросу.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал результаты провальной подготовки фракций по исключению Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека по фракциям, а кроме того заверил - к вопросу вернутся и решат, передает УНН.

"Наш коллега из "Слуги народа" Александр Аликсийчук инициировал очень правильное постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ.  Мы во фракции решили как можно быстрее вынести его для рассмотрения в сессионном зале и сегодня оно было рассмотрено Верховной Радой", - сообщил Арахамия.

По его словам, для положительного решения не хватило 9 голосов. По странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричали о "зраде".

Арахамия также обнародовал результаты голосования между фракциями:

Слуга народа - 166 голосов (71,2% от состава фракции, глава фракции Давид Арахамия голосовал "за");

Европейская солидарность - 17 голосов (62,9% от состава фракции, глава фракции Петр Порошенко "отсутствует", хотя перед этим на заседании был);

Батькивщина - 7 голосов (29,1% от состава фракции, глава фракции Юлия Тимошенко "отсутствует", хотя перед этим на заседании была);

Голос - 12 голосов (60% от состава фракции, председатель фракции Александра Устинова "отсутствует");

Группа "Партия „За будущее"" - 4 голоса (23,5% от состава группы, глава группы Тарас Батенко голосовал "за");

Группа "Доверие" - 4 голоса (21% от состава группы, председатель группы Олег Кулинич "отсутствует");

Группа "Платформа за жизнь и мир" - 0 голосов;

Группа "Восстановление Украины" - 0 голосов;

Внефракционные - 7 голосов (Председатель Рады Руслан Стефанчук голосовал "за", Первый заместитель Председателя Александр Корниенко голосовал "за", заместитель Председателя Елена Кондратюк голосовала "за", Дмитрий Разумков - "отсутствует", хотя перед этим на заседании был).

По словам Арахамии, теперь Юрий Бойко знает, кого должен быть благодарен за провал голосования.

"А мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование", - резюмировал он.

Напомним

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.   

А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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