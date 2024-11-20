Когда и как надолго завтра в Киеве и двух областях будут выключать свет: в ДТЭК показали графики
Киев • УНН
ДТЭК обнародовал графики стабилизационных отключений электроэнергии на 21 ноября для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. Проверить свою группу можно в чат-ботах или на сайте оператора.
В ДТЭК обнародовали графики стабилизационных отключений на 21 ноября в Киеве, а также двух областях - Киевской и Днепропетровской, передает УНН.
В компании напомнили, что посмотреть группу и визуализированные графики можно в чат-ботах или на сайте оператора системы распределения.
Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать20 нояб. 2024, 16:19 • 58073 просмотра