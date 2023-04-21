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Код нации: топ-5 модных брендов, использующих украинские мотивы

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. На протяжении последнего десятилетия украинские бренды активно развиваются и покоряют мировые подиумы. Нередко в своих коллекциях украинские дизайнеры обращаются к корням и используют украинские мотивы в одежде. Редакция УНН собрала пятерку таких украинских брендов.

Вита Кин

Украинская дизайнерка Вита Кин вывела украинские вышиванки на мировые подиумы, превратив их в настоящий тренд. Ее платья носят самые влиятельные мировые инфлюенсеры. Вышиванки Виты Кин носили такие знаменитости как Деми Мур и Кейт Мосс.

В 2022 году на работы Виты Кин обратил внимание модный итальянский бренд Gucci, который пригласил украинку поучаствовать в создании их новой коллекции. Вита Кин представила капсульные элементы гардероба в коллаборации с Gucci Vault – отдельной платформой Модного дома, продающего архивные и винтажные вещи. В капсулу вошли платья, дополненные национальными орнаментами и узорами.



Sleeper

Украинский бренд многофункциональной одежды для дома Sleeper прославился на весь мир своими пижамами с перьями, которые носили Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кетрин Девис и другие. Однако в своей последней коллекции бренд тоже обратился к национальным мотивам. Свои брючные костюмы Sleeper украсил брошами в виде красных и розовых маков.



В Украине мак имеет символическое значение еще с казацких времен. Этот цветок, верили, вырастал там, где погибали казаки, защищая родную землю. Из маков плетут венки. Их традиционно вышивают на рушниках и рубашках.

Ранее соосноветельница бренда Катя Зубарева рассказывала: несмотря на то, что Sleeper уже стал международной компанией, Украина остается в ДНК бренда. 

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YULIYA MAGDYCH

Еще одним украинским дизайнером, прославившимся своими вышиванками, стала львовянка Юлия Магдыч. Именно ее вышиванку выбрали в качестве подарка экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону. Также в ее платье на одном из мероприятий в рамках конкурса “Мисс Вселенная” засветилась представительница Украины Виктория Апанасенко.

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Публикация от МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)

BEVZA

Украинский бренд BEVZA создал целую коллекцию ювелирных украшений с национальной символикой. Красная калина, ветки ивы, колоски пшеницы и даже жетон киевского метро стали вдохновением для их ювелирной линейки.



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Одежду от BEVZA выбирают такие знаменитости, как Кети Холмс, Гвен Стефани и Джастин Бибер.

Kozzachka by Anya Ko

Этнические мотивы в своих коллекциях использует дизайнер Анна Козак. Одежда ее бренда Kozzachka - это микс разных материалов от экокожи и мохера до атласа и шелка. В ассортименте бренда также есть аксессуары - массивные деревянные бусы, которы дополняют этнический образ.

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