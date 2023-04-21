Код нації: топ-5 модних брендів, які використовують українські мотиви

Віта Кін

Українська дизайнерка Віта Кін вивела українські вишиванки на світові подіуми, перетворивши їх на справжній тренд. Її сукні носять найвпливовіші світові інфлюенсери. Вишиванки Віти Кін носили такі знаменитості як Демі Мур і Кейт Мосс.

У 2022 році на роботи Віти Кін звернув увагу модний італійський бренд Gucci, який запросив українку взяти участь у створенні їхньої нової колекції. Віта Кін представила капсульні елементи гардероба в колаборації з Gucci Vault – окремою платформою Модного дому, що продає архівні та вінтажні речі. До капсули увійшли сукні, доповнені національними орнаментами і візерунками.





Sleeper

Український бренд багатофункціонального одягу для дому Sleeper прославився на весь світ своїми піжамами з пір'ям, які носили Кортні Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Кетрін Девіс та інші. Однак у своїй останній колекції бренд теж звернувся до національних мотивів. Свої брючні костюми Sleeper прикрасив брошками у вигляді червоних і рожевих маків.

В Україні мак має символічне значення ще з козацьких часів. Ця квітка, вірили, виростала там, де гинули козаки, захищаючи рідну землю. Із маків плетуть вінки. Їх традиційно вишивають на рушниках і сорочках.

Раніше співзасновниця бренду Катя Зубарєва розповідала: незважаючи на те, що Sleeper уже став міжнародною компанією, Україна залишається в ДНК бренду.

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YULIYA MAGDYCH

Ще одним українським дизайнером, який прославився своїми вишиванками, стала львів'янка Юлія Магдич. Саме її вишиванку обрали як подарунок експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону. Також у її сукні на одному із заходів у рамках конкурсу “Міс Всесвіт” засвітилася представниця України Вікторія Апанасенко.

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BEVZA

Український бренд BEVZA створив цілу колекцію ювелірних прикрас з національною символікою. Червона калина, гілки верби, колоски пшениці і навіть жетон київського метро стали натхненням для їхньої ювелірної лінійки.

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Одяг від BEVZA обирають такі знаменитості, як Кеті Холмс, Гвен Стефані та Джастін Бібер.

Kozzachka by Anya Ko

Етнічні мотиви у своїх колекціях використовує дизайнерка Анна Козак. Одяг її бренду Kozzachka - це мікс різних матеріалів: від екошкіри і мохеру до атласу і шовку. В асортименті бренду також є аксесуари - масивні дерев'яні намиста, що доповнюють етнічний образ.