Fashion-благодійники: як модні бренди підтримують Україну під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З початком повномасштабного вторгнення модна індустрія стала одним із фронтів боротьби з російською агресією. Українські бренди знаходять різноманітні креативні рішення для збору коштів на підтримку армії та постраждалих від війни українців. Також одяг став можливістю доносити світовій спільноті меседжі про Україну. Редакція УНН зібрала добірку українських брендів, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.
Sleeper
Український бренд одягу для дому Sleeper на другий день повномасштабного вторгнення перерахував 1 млн грн на потреби ЗСУ. У квітні цього року Sleeper оголосив акцію для збору коштів на протезування постраждалих від війни.
Також засновниця бренду Катя Зубарєва оголосила про відновлення виробництва в Україні - вироблятимуть лімітований одяг, прибуток від якого йтиме на благодійність.
Bevza
Бренд Bevza випустив лімітований дроп светрів у кольорах українського прапора для збору коштів на підтримку проєкту “Місто добра” - міжнародного кризового центру матері та дитини, що розташований у Чернівцях. Шелтер приймає сім'ї, які залишилися без житла внаслідок бойових дій.
Bevza випустили всього 200 светрів. Весь прибуток від їхнього продажу перераховано до фонду “Міста добра”.
FROLOV
Молодий український дизайнер Іван Фролов після повномасштабного вторгнення росії в Україну запустив благодійний проект FROLOV HEART. Це лімітована колекція білих і чорних світшотів з вишивкою нитками або бісером у формі серця. Весь дохід від продажу цієї колекції дизайнер передає на благодійність.
Також у перший місяць війни FROLOV переформатували виробництво і почали виробляти плитоноски, розгрузки та уніформу нестандартних розмірів для армії.
Support by Pustovit
Український бренд Support by Poustovit розробив капсульну колекцію в колаборації з громадською організацією “Жіночий ветеранський рух”. 30% від прибутку з її продажу перерахують на потреби жінок на фронті.
Колекція представлена білими худі та футболками з написом “За майбутнє України/За тих, хто боронить” і “Fighting red/ Memorizing black” та принтом червоно-чорного прапора. Саме такий меседж запропонували захисниці руху, які служать у найзапекліших частинах фронту, це найголовніша мотивація на службі.
Marianna Senchina
Дизайнерка Маріанна Сенчина торік також запустила мініколекцію для збору коштів на благодійність. У дропі використано фірмові елементи бренду - аплікацію з квітів - у кольорах національного прапора.
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