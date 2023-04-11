Fashion-благотворители: как модные бренды поддерживают Украину во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. С началом полномасштабного вторжения модная индустрия стала одним из фронтов борьбы с российской агрессией. Украинские бренды находят разнообразные креативные решения для сбора средств на поддержку армии и пострадавших от войны украинцев. Также одежда стала возможностью доносить мировому сообществу месседжи об Украине. Редакция УНН собрала подборку украинских брендов, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.
Sleeper
Украинский бренд одежды для дома Sleeper на второй день полномасштабного вторжения перечислил 1 млн грн на нужды ВСУ. В апреле этого года Sleeper объявил акцию для сбора средств на протезирование пострадавших от войны.
Также основательница бренда Катя Зубарева объявила о возобновлении производства в Украине - будут производить лимитированную одежду, прибыль от которой будет идти на благотворительность.
Bevza
Бренд Bevza выпустил лимитированный дроп свитеров в цветах украинского флага для сбора средства на поддержку проекта “Город добра” - международного кризисного центра матери и ребенка, который находится в Черновцах. Шелтер принимает семьи, которые остались без жилья в результате боевых действий.
Bevza выпустили всего 200 свитеров. Вся прибыль от их продажи перечислена в фонд “Города добра”.
FROLOV
Молодой украинский дизайнер Иван Фролов после полномасштабного вторжения россии в Украину запустил благотворительній проект FROLOV HEART. Это лимитированная коллекция белых и черных свитшотов с вышивкой нитками или бисером в форме сердца. Весь доход от продажи этой коллекции дизайнер передает на благотворительность.
Также в первый месяц войны FROLOV переформатировали производство и начали производить плитоноски, разгрузки и униформу нестандартных размеров для армии.
Support by Pustovit
Украинский бренд Support by Poustovit разработал капсульную коллекцию в коллаборации с общественной организацией “Женское ветеранское движение”. 30% от прибыли по ее продаже перечислят на нужды женщин на фронте.
Коллекция представлена белыми худи и футболками с надписью “За будущее Украины/За тех, кто защищает” и “Fighting red/ Memorizing black” и принтом красно-черного флага. Именно такой месседж предложили защитницы движения, которые служат в самых ожесточенных частях фронта, это самая главная мотивация на службе.
Marianna Senchina
Дизайнер Марианна Сенчина в прошлом году также запустила мини коллекцию для сбора средств на благотворительность. В дропе использованы фирменные элементы бренда - аппликацию из цветов - в цветах национального флага.
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