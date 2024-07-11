Коалиция дронов для Украины создала фонд, в который уже внесено более 45 млн евро, для быстрой доставки беспилотников, сообщили в Министерстве обороны Великобритании 10 июля, пишет УНН.

Детали

"10 июля мы, члены коалиции дронов, подписали меморандум о взаимопонимании, который содержит рамки, определяющие основную деятельность коалиции, структуру управления механизмов закупки. Этим меморандумом о взаимопонимании мы учреждаем совместный фонд коалиции дронов под руководством Великобритании, что позволяет осуществлять совместные закупки для быстрых и эффективных поставок беспилотников. Сейчас Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более 45 миллионов евро, а также ожидаются дополнительные взносы", - говорится в заявлении.

Указано, что члены коалиции дронов уже оказали значительную поддержку Украине, поставив беспилотники. "Латвия предоставляет учебный полигон для испытаний дронов для промышленности и военных, чтобы постоянно совершенствовать технологию дронов. Великобритания запустила отраслевой конкурс от имени коалиции дронов на разработку и закупку беспилотников с видом от первого лица (FPV), из которых было получено 265 заявок. Сейчас эти предложения проходят оценку, и ожидается, что первые контракты будут подписаны в августе", - отмечается в заявлении.

Как сообщается, коалиция дронов "планирует поставить в Украину 1 млн FPV-дронов". "В то же время члены коалиции работают над созданием других типов беспилотных летательных аппаратов, таких как разведывательные, ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированные беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом, а также средства борьбы с дронами", - сказано в заявлении.

Отмечается, что через коалицию дронов ее участники будут искать "инициативы по совместным закупкам для использования и расширения национальных промышленных мощностей". "Мы, страны коалиции дронов, поощряем дополнительное финансирование для достижения целей коалиции. Коалиция дронов остается открытой для присоединения других членов Альянса и партнеров", - добавляется в заявлении.

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