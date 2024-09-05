КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею

По данным Генштаба Южной Кореи, ее северные соседи вечером 4 сентября отправили через границу около 420 воздушных шаров с мусором. Еще больше таких шаров было замечено на следующее утро, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным Генштаба, около 20 шаров для мусора приземлились в северо-западной провинции Кенгидо и в столице Сеуле. В пакетах, прикрепленных к шарам, содержались «преимущественно бумажные и пластиковые отходы».

Как пишет издание, с мая 2024 года Северная Корея уже отправила в Южную Корею более 3800 шаров с мусором. По собственным заявлениям, Пхеньян так реагирует на воздушные шары с агитационными материалами и критикой власти КНДР, которую запускают южнокорейские активисты. Атака мусором происходит на фоне все более ухудшающихся отношений между двумя странами - КНДР недавно объявила о размещении 250 пусковых установок баллистических ракет на своей южной границе.

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