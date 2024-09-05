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КНДР запустила сотні повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

КНДР запустила сотні повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Київ • УНН

 • 13348 перегляди

КНДР відправила близько 420 повітряних куль зі сміттям через кордон з Південною Кореєю. Це відповідь на агітаційні матеріали південнокорейських активістів та відбувається на тлі погіршення відносин між країнами.

За даними Генштабу Південної Кореї, її північні сусіди ввечері 4 вересня відправили через кордон близько 420 повітряних куль зі сміттям. Ще більше таких куль було помічено наступного ранку, передає УНН із посиланням на DW.

За даними Генштабу, близько 20 куль для сміття приземлилися в північно-західній провінції Кенгідо і в столиці Сеулі. У пакетах, прикріплених до куль, містилися "переважно паперові та пластикові відходи".

Як пише видання, з травня 2024 року Північна Корея вже відправила до Південної Кореї понад 3800 куль зі сміттям. За власними заявами, Пхеньян так реагує на повітряні кулі з агітаційними матеріалами та критикою влади КНДР, яку запускають південнокорейські активісти. Атака сміттям відбувається на тлі відносин, що все більше погіршуються, між двома країнами - КНДР нещодавно оголосила про розміщення 250 пускових установок балістичних ракет на своєму південному кордоні.

Кім Чен Ин стратив десятки чиновників після смертоносних повеней - ЗМІ04.09.24, 21:57 • 22177 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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