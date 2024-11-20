КНДР передала россии новую артиллерию - южнокорейский депутат

Северная Корея недавно поставила россии дополнительные артиллерийские системы для поддержки ее войны против Украины, а часть северокорейских военнослужащих, размещенных в россии, начала участвовать в боевых действиях, сообщила в среду южнокорейским законодателям Национальная разведывательная служба страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

По словам депутата Ли Сон Квуна, присутствовавшего на встрече в парламенте за закрытыми дверями, Национальная разведывательная служба (NIS) сообщила, что Северная Корея экспортировала в Россию 170-мм самоходные пушки и 240-мм системы залпового огня.

Ли сказал журналистам, что, по оценке разведывательной службы, эти орудия относятся к тому типу артиллерии, который российские военные не используют, поэтому Северная Корея, вероятно, направила персонал, чтобы научить россиян пользоваться ими и проводить техническое обслуживание.

На прошлой неделе в российских Telegram-каналах и других социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых видно как 170-миллиметровые самоходные пушки "Коксан" Северной Кореи перевозятся по железной дороге на территорию России. В воскресенье газета Financial Times, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщила, что Северная Корея в последние недели отправила в Россию около 50 170-мм самоходных гаубиц отечественного производства и 20 240-мм реактивных систем залпового огня.

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Артиллерийские системы являются последними образцами обычного вооружения, которые Северная Корея, как полагают, предоставила россии.

В прошлом месяце Национальная разведывательная служба сообщила, что Северная Корея отправила в рф более 13 000 контейнеров с артиллерией, ракетами и другими обычными вооружениями с августа 2023 года.

Во время брифинга в среду NIS сообщила, что, по оценкам, 11 000 северокорейских солдат в конце октября были переброшены в курскую область россии, сказал Ли. Со ссылкой на NIS он сообщил, что северокорейских солдат направили в подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск россии, и некоторые из них уже начали сражаться вместе с россиянами на фронте.

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США, Украина и другие страны имеют схожие оценки численности северокорейского контингента. Они утверждают, что северокорейские солдаты прибыли в россию в октябре и что некоторые из них с тех пор участвуют в боях в курской области. Наблюдатели говорят, что участие Северной Кореи в почти трехлетней полномасштабной войне грозит эскалацией конфликта.

Пак Сунвон, еще один законодатель, присутствовавший на заседании NIS, сделал аналогичные комментарии на брифинге. Он сказал, что шпионское агентство не может дать оценку возможных северокорейских потерь.

Дополнение

Во вторник москва сообщила, что Украина выпустила шесть ракет ATACMS американского производства по брянской области россии, что стало первым применением Киевом этого оружия на территории россии. Генштаб не подтвердил, было ли применено это оружие, но сообщил, что вооруженные силы нанесли удар по складу боеприпасов в брянской области.