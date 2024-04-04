Клименко назвал имена спасателей, погибших ночью в Харькове

В Харькове во время атаки вражескими БПЛА в ночь на 4 апреля погибли спасатели Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Имена погибших спасателей обнародовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, передает УНН.

Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир. Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей - написал Клименко.

Как сообщил министр, Владиславу навеки будет 52, Сергею - 32, а Владимиру - 41.

Он указал, что не будучи комбатантами, спасатели были атакованы вражескими беспилотниками.

Также Клименко сообщил, что еще один спасатель был ранен в результате атаки рф. Он в тяжелом состоянии.

Всего в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать - ранены.

Напомним

В ночь на 4 апреля оккупанты многократно наносили удары "шахедами" по территории Харьковщины.

Силы обороны в ночь на 4 апреля сбили 11 из 20 БпЛА типа "Shahed-131/136", запущенных армией рф по Харьковщине.