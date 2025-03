Китай успешно запустил первую миссию на Марс

"КНР в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустила марсианский зонд с космодрома Вэньчан, расположенного на побережье южнокитайськои провинции Хайнань", - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно о том, что в КНР завершили превращение двух ретрансляционных спутников для подготовки их к выполнению новых задач, связанных с первой китайской миссией на Марс "Тяньвень-1".

Четвертую ракету "Чанчжэн-5"/Long March-5, или "Великий поход-5", предназначенную для запуска первого китайского марсианского зонда, доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в июле.

Как сообщалось в УНН, власти КНР с 2030 года планировали начать реализацию программы "Миинь" с целью изучения космического пространства за пределами Солнечной системы и поиска планет, пригодных для жизни.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab

- China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020