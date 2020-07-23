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Китай успішно запустив першу місію на Марс

Китай успішно запустив першу місію на Марс

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. КНР сьогодні успішно запустила свій перший марсіанський зонд з космодрому Веньчан у провінції Хайнань, передає УНН із посиланням на Xinhua.

"КНР у четвер за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" запустила марсіанський зонд з космодрому Веньчан, розташованого на узбережжі южнокитайської провінції Хайнань", - йдеться у повідомленні агентства.

Раніше стало відомо про те, що в КНР завершили перетворення двох ретрансляційних супутників для підготовки їх до виконання нових завдань, пов'язаних з першою китайською місією на Марс "Тяньвень-1".

Четверту ракету "Чанчжен-5"/Long March-5, або "Великий похід-5", призначену для запуску першого китайського марсіанського зонду, доставили на стартовий майданчик космодрому Веньчан у липні.

Як повідомлялося в УНН, влада КНР з 2030 року планувала розпочати реалізацію програми "Міінь" з метою вивчення космічного простору за межами Сонячної системи і пошуку планет, придатних для життя.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab

— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

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