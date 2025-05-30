Китай с помощью химических средств стимулирует дожди в засушливых регионах страны
Киев • УНН
Китай усилил программу модификации погоды, чтобы увеличить осадки в засушливых районах. С помощью авиации, дронов и химических средств власти увеличивают количество дождей для поддержания продовольственной безопасности.
Китай усилил программу модификации погоды, чтобы помочь аграриям, сталкивающимся с уменьшением осадков. Благодаря использованию авиации, дронов и химических средств, власти КНР пытаются увеличить количество дождей и снегопадов, чтобы поддержать продовольственную безопасность страны.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В публикации говорится о том, что Китай усилил меры по "модификации" погоды, чтобы увеличить количество осадков в засушливых районах на севере страны, именно тогда, когда фермеры собирают урожай.
По данным Китайского метеорологического управления, на прошлой неделе над зерновым поясом Китая выпал крайне необходимый дождь. Это побудило власти скоординировать операции по увеличению количества осадков.
Среди провинций, на которые распространяются наземные и воздушные меры – Внутренняя Монголия, Шэньси и Шаньси. Другие провинции, на которые направлены меры модификации, включают Нинся и Ганьсу.
Как это работает
Как отмечается в публикации, процесс включает засев облаков химическими соединениями — то ли с помощью снарядов, выпускаемых с земли, то ли рассеиваемыми с помощью самолетов и дронов — для усиления дождя и снегопада, а также для "подавления" града.
Китай утверждает, что проводит крупнейшую в мире программу модификации погоды, и в последние годы увеличил инвестиции, поскольку изменение климата усиливает риски для продовольственной безопасности страны.
Китай наращивает программу модификации погоды
Как сообщило на этой неделе агентство "Синьхуа", Китай провел на 20% больше наземных операций по увеличению количества осадков по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти операции привели к увеличению количества осадков почти на треть, - добавило государственное информационное агентство, не предоставляя точных цифр.
По данным CMA, засев облаков привел к примерно 500 миллионам кубических метров дополнительных осадков в течение недели, не уточняя, как агентство количественно определяет этот объем по сравнению с тем, что произошло бы естественным образом.
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