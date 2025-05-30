Китай за допомогою хімічних засобів стимулює дощі в посушливих регіонах країни

Китай посилив програму модифікації погоди, щоб допомогти аграріям, які стикаються зі зменшенням опадів. Завдяки використанню авіації, дронів і хімічних засобів, влада КНР намагається збільшити кількість дощів та снігопадів, аби підтримати продовольчу безпеку країни.

Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

У публікації ідеться про те, що Китай посилив заходи щодо "модифікації" погоди, щоб збільшити кількість опадів у посушливих районах на півночі країни, саме тоді, коли фермери збирають врожай.

За даними Китайського метеорологічного управління, минулого тижня над зерновим поясом Китаю випав вкрай необхідний дощ. Це спонукало владу скоординувати операції щодо збільшення кількості опадів.

Серед провінцій, на які поширюються наземні та повітряні заходи – Внутрішня Монголія, Шеньсі та Шаньсі. Інші провінції, на які спрямовані заходи модифікації, включають Нінся та Ганьсу.

Як це працює

Як зазначається у публікації, процес включає засів хмар хімічними сполуками — чи то за допомогою снарядів, що випускаються із землі, чи то розсіюваними за допомогою літаків та дронів — для посилення дощу та снігопаду, а також для "придушення" граду.

Китай стверджує, що проводить найбільшу у світі програму модифікації погоди, і в останні роки збільшив інвестиції, оскільки зміна клімату посилює ризики для продовольчої безпеки країни.

Китай нарощує програму модифікації погоди

Як повідомило цього тижня агентство "Сіньхуа", Китай провів на 20% більше наземних операцій зі збільшення кількості опадів порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Ці операції призвели до збільшення кількості опадів майже на третину, - додало державне інформаційне агентство, не надаючи точних цифр.

За даними CMA, засівання хмар призвело до приблизно 500 мільйонів кубічних метрів додаткових опадів протягом тижня, не уточнюючи, як агентство кількісно визначає цей обсяг порівняно з тим, що відбулося б природним чином.

Технологія модифікації погоди є важливою частиною створення погодної наддержави - написав цього тижня в есе Лі Цзімін, директор Центру модифікації погоди.

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