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Китай предупредил ЕС о последствиях отдельных переговоров по электромобилям

Китай предупредил ЕС о последствиях отдельных переговоров по электромобилям

Киев  •  УНН

15:04 • 6544 просмотра

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Министерство торговли Китая предостерегло ЕС от проведения отдельных переговоров с производителями электромобилей. Китай подчеркнул, что такие действия могут подорвать взаимное доверие и помешать общим переговорам.

Китай снова предупредил Европейский Союз о том, что если блок будет проводить отдельные переговоры с компаниями, занимающимися производством электромобилей, во время переговоров с Китаем, это «пошатнет взаимное доверие» и помешает общим переговорам, заявило китайское министерство торговли в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство выпустило аналогичное предупреждение ранее в этом месяце, но это повторение поступило через несколько дней после того, как Китай и ЕС договорились провести дальнейшие технические переговоры о возможных альтернативах.

Обе стороны объяснили, что ценовые обязательства по-прежнему будут решением спора, и министерство сообщило, что начался следующий этап консультаций.

В прошлую пятницу Пекин заявил, что «приветствует команду ЕС, которая приедет в Китай как можно быстрее».

ЕС вводит пошлины на китайские электромобили4 июля 2024, 12:19 • 18785 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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