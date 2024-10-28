Китай предупредил ЕС о последствиях отдельных переговоров по электромобилям
Киев • УНН
Министерство торговли Китая предостерегло ЕС от проведения отдельных переговоров с производителями электромобилей. Китай подчеркнул, что такие действия могут подорвать взаимное доверие и помешать общим переговорам.
Китай снова предупредил Европейский Союз о том, что если блок будет проводить отдельные переговоры с компаниями, занимающимися производством электромобилей, во время переговоров с Китаем, это «пошатнет взаимное доверие» и помешает общим переговорам, заявило китайское министерство торговли в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство выпустило аналогичное предупреждение ранее в этом месяце, но это повторение поступило через несколько дней после того, как Китай и ЕС договорились провести дальнейшие технические переговоры о возможных альтернативах.
Обе стороны объяснили, что ценовые обязательства по-прежнему будут решением спора, и министерство сообщило, что начался следующий этап консультаций.
В прошлую пятницу Пекин заявил, что «приветствует команду ЕС, которая приедет в Китай как можно быстрее».
ЕС вводит пошлины на китайские электромобили4 июля 2024, 12:19 • 18785 просмотров