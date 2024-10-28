Китай попередив ЄС про наслідки окремих переговорів щодо електромобілів
Київ • УНН
Міністерство торгівлі Китаю застерегло ЄС від проведення окремих переговорів з виробниками електромобілів. Китай наголосив, що такі дії можуть підірвати взаємну довіру та завадити загальним переговорам.
Китай знову попередив Європейський Союз про те, що якщо блок буде проводити окремі переговори з компаніями, що займаються виробництвом електромобілів, під час переговорів з Китаєм, це "похитне взаємну довіру" та завадить загальним переговорам, заявило китайське міністерство торгівлі в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міністерство випустило аналогічне попередження раніше цього місяця, але це повторення надійшло через кілька днів після того, як Китай і ЄС домовилися провести подальші технічні переговори про можливі альтернативи.
Обидві сторони пояснили, що цінові зобов'язання, як і раніше, будуть вирішенням спору, і міністерство повідомило, що розпочався наступний етап консультацій.
Минулої п'ятниці Пекін заявив, що "вітає команду ЄС, яка приїде до Китаю якнайшвидше".
ЄС запроваджує мита на китайські електромобілі04.07.24, 15:19 • 19029 переглядiв