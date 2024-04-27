Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, у США есть доказательства того, что Китай пытался повлиять на выборы этой осенью. Блинкен дал интервью CNN в пятницу, в последний день своего визита в Китай, передает УНН.

Детали

Блинкен говорит, что Китай пытался вмешаться в выборы в США, несмотря на то, что президент Китая сказал, что они должны держаться подальше от этого процесса.

Мы видели, в общем, доказательства попыток повлиять и, возможно, предотвратить. Мы хотим, чтобы это было завершено как можно быстрее ответил Блинкен на вопрос о якобы влиянии на выборы.

Блинкен добавил, что это "абсолютно неприемлемо".

Блинкен: россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая