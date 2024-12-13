Еще одни пуски "Кинжалов" - Львовская ОВА
Киев • УНН
В Львовской ОВА сообщили о новых пусках российских ракет "Кинжал". Ракеты движутся с севера Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.
В Львовской ОГА предупредили о новых пусках вражеских ракет "Кинжал" во время массированной атаки армии РФ, сообщает УНН
Глава ОГА Максим Козицкий заявил о новых пусках "Кинжалов".
В Воздушных Силах указали, что "Кинжалы" продолжают движение на Хмельнитчину. Один из них с севера Хмельнитчины направляется на Тернопольщину.
Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко13 дек. 2024, 06:42 • 12305 просмотров