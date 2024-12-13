Еще одни пуски "Кинжалов" - Львовская ОВА

В Львовской ОГА предупредили о новых пусках вражеских ракет "Кинжал" во время массированной атаки армии РФ, сообщает УНН

Глава ОГА Максим Козицкий заявил о новых пусках "Кинжалов".

В Воздушных Силах указали, что "Кинжалы" продолжают движение на Хмельнитчину. Один из них с севера Хмельнитчины направляется на Тернопольщину.

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