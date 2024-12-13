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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко

Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко

Киев  •  УНН

 • 4320 просмотра

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Энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированному удару. Энергетики работают над минимизацией последствий, а гражданам рекомендовано находиться в укрытиях.

Энергетика Украины снова под массированным ударом РФ, энергетики работают над минимизацией последствий, заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНН.

Детали

«Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях!» - написал Галущенко в соцсетях.

Воздушная тревога по всей Украине: в ряде регионов сообщают о взрывах и работе ПВО13 дек. 2024, 06:23 • 6820 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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