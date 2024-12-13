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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
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Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
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"Кинжал" направляется на Закарпатье - ВС Украины

"Кинжал" направляется на Закарпатье - ВС Украины

Киев  •  УНН

 • 2403 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.

Военно-воздушные силы предупредили о ракете "Кинжал", которая направляется в Закарпатье, сообщает УНН.

"Кинжал в Ивано-Франковской области продолжает движение в Закарпатье", - говорится в сообщении ВС Украины.

Энергетика по всей Украине снова под массированным ударом рф - Галущенко13 дек. 2024, 06:42 • 4544 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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