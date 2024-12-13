"Кинжал" направляется на Закарпатье - ВС Украины
Киев • УНН
Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.
Военно-воздушные силы предупредили о ракете "Кинжал", которая направляется в Закарпатье, сообщает УНН.
"Кинжал в Ивано-Франковской области продолжает движение в Закарпатье", - говорится в сообщении ВС Украины.
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