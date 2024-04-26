Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Северная Корея 25 апреля провела контрольные стрельбы из реактивных систем залпового огня калибра 240 мм, произведенных на новом оборонно-промышленном предприятии. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, на стрельбах присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ин, сообщает УНН.

Детали

Более подробная информация о подразделении, которое изготовило артиллерию, отчет не сообщает. Считается, что Северная Корея наращивает производство артиллерии на фоне обвинений США и Южной Кореи в том, что она поставляет оружие России.

Обе страны отрицают обвинения. Испытания показали, что ракеты соответствуют необходимым стандартам по летным характеристикам и точности.

По данным государственного телевидения, Ким Чен Ин сказал, что 240-мм реактивная система залпового огня, которая включает новую технологию, "внесет стратегические изменения в усиление артиллерийского потенциала нашей армии".

Контекст

Ранее Ким Чен Ин после проведения тактических учений по имитации ядерной контратаки с использованием батарей сверхбольшой системы залпового огня сравнил их точность со стрелковой винтовкой и заявил, что доволен результатами учений.

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