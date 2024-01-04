"Киевстар" опроверг информацию о многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов

Национальный оператор мобильной связи "Киевстар" опроверг информацию о якобы многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов и их утечке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевстар".

Киевстар не подтверждает информацию, распространенную в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов и их утечке - сообщили в "Киевстар".

В пресс-службе сообщили, что официальное расследование кибератаки на сеть Киевстар, которая произошла 12 декабря 2023 года, еще продолжается.

"Рассматриваются различные версии, ни одна из которых пока не является окончательной. Вся информация по расследованию кибератаки есть на сайте Службы безопасности Украины, которая непосредственно задействована в этом процессе. Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено", - отмечается в сообщении.

СБУ помогла отбить новые кибератаки рф на "Киевстар"

В "Киевстаре" заявили, что кибератака, которая состоялась 12 декабря 2023 года, повлияла на некоторые технологические системы, которые отвечали за работу связи, но они были восстановлены в течение нескольких дней благодаря профессиональной работе специалистов и партнеров компании.

"Сеть Киевстар работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги. 99% телеком-оборудования сети на подконтрольной Украине территории в рабочем состоянии. Киевстар уже применил дополнительные меры для киберзащиты, в частности усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности", - сообщили в "Киевстар".

Дополнение

Начальник киберразведки СБУ Украины Илья Витюк заявлял, что перед кибератакой вражеские хакеры находились в системе мобильного оператора "Киевстар" с мая 2023 года.