"Київстар" спростував інформацію про багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів
Київ • УНН
Київстар заперечує звинувачення у тривалому доступі хакерів до даних користувачів, заявляючи, що розслідування кібератаки 12 грудня триває і витоку даних не виявлено.
Національний оператор мобільного зв’язку "Київстар" спростував інформацію про нібито багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів та їхній витік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "Київстар".
Київстар не підтверджує інформацію, розповсюджену в соціальних мережах і деяких ЗМІ, про нібито багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів та їхній витік
У пресслужбі повідомили, що офіційне розслідування кібератаки на мережу Київстар, яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває.
"Розглядаються різні версії, жодна з яких поки що не є остаточною. Вся інформація щодо розслідування кібератаки є на сайті Служби безпеки України, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі. Жодних фактів витоку персональних даних абонентів під час розслідування не виявлено", - зазначається в повідомленні.
СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на "Київстар"04.01.24, 10:39 • 25573 перегляди
У "Київстарі" заявили, що кібератака, яка відбулась 12 грудня 2023 року, вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку, але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії.
"Мережа Київстар працює у звичному режимі та надає абонентам усі основні базові послуги. 99% телеком-обладнання мережі на підконтрольній Україні території в робочому стані. Київстар уже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів і робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", - повідомили в "Київстар".
Доповнення
Начальник кіберрозвідки СБУ України Ілля Вітюк заявляв, що перед кібератакою ворожі хакери перебували в системі мобільного оператора "Київстар" з травня 2023 року.