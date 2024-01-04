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"Київстар" спростував інформацію про багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів 

"Київстар" спростував інформацію про багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів 

Київ • УНН

 • 43612 перегляди

Київстар заперечує звинувачення у тривалому доступі хакерів до даних користувачів, заявляючи, що розслідування кібератаки 12 грудня триває і витоку даних не виявлено.

Національний  оператор мобільного зв’язку "Київстар" спростував  інформацію про нібито багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів та їхній витік. Про це УНН повідомляє з посиланням на  пресслужбу "Київстар". 

Київстар не підтверджує інформацію, розповсюджену в соціальних мережах і деяких ЗМІ, про нібито багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів та їхній витік

 - повідомили в «Київстар». 

У пресслужбі повідомили, що офіційне розслідування кібератаки на мережу Київстар, яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває. 

"Розглядаються різні версії, жодна з яких поки що не є остаточною. Вся інформація щодо розслідування кібератаки є на сайті Служби безпеки України, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі. Жодних фактів витоку персональних даних абонентів під час розслідування не виявлено", - зазначається в повідомленні. 

СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на "Київстар"04.01.24, 10:39 • 25573 перегляди

У "Київстарі" заявили, що  кібератака, яка відбулась 12 грудня 2023 року, вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку, але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії.

"Мережа Київстар працює у звичному режимі та надає абонентам усі основні базові послуги. 99% телеком-обладнання мережі на підконтрольній Україні території в робочому стані. Київстар уже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів і робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", - повідомили в "Київстар". 

Доповнення

Начальник кіберрозвідки СБУ України Ілля Вітюк заявляв, що перед кібератакою ворожі хакери перебували в системі мобільного оператора "Київстар" з травня 2023 року. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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