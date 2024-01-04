Хакери рф проникли у систему "Київстар" в травні 2023 року - СБУ

Перед кібератакою ворожі хакери перебували в системі мобільного оператора "Київстар" з травня 2023 року. Про це заявив начальник кіберрозвідки СБУ України Ілля Вітюк в інтерв’ю Reuters, пише УНН.

"Поки що ми можемо з упевненістю сказати, що вони були в системі ("Київстар"-ред.) принаймні з травня 2023 року", - сказав Ілля Вітюк та додав: "Я не можу зараз сказати, з якого часу вони отримали... повний доступ: ймовірно, принаймні з листопада".

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За словами Вітюка, атака на "Київстар" це "велике попередження не лише для України, але й для всього західного світу, щоб він зрозумів, що ніхто насправді недоторканний".

Також голова кіберрозвідки заявив, що він "досить впевнений", що це було здійснено Sandworm, підрозділом російської військової розвідки з кібервійни, який був пов’язаний з кібератаками в Україні та інших країнах.

Слідчі СБУ все ще працюють над тим, щоб встановити, як було проникнуто в "Київстар" або який тип програмного забезпечення могло бути використано для злому.

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Нагадаємо

12 грудня на мережу мобільного оператора "Київстар" (Kyivstar) здійснили потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою.

Проте вже 20 грудня компанія повністю відновила роботу своїх сервісів після кібератаки, включаючи міжнародний роумінг, який був відновлений останнім.