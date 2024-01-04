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Хакери рф проникли у систему "Київстар" в травні 2023 року - СБУ

Хакери рф проникли у систему "Київстар" в травні 2023 року - СБУ

Київ • УНН

 • 30826 перегляди

Російські хакери проникли в систему "Київстар" з травня 2023 року; СБУ розслідує злам, пов'язаний з підрозділом Sandworm.

Перед кібератакою ворожі хакери перебували в системі мобільного оператора "Київстар" з травня 2023 року. Про це заявив начальник кіберрозвідки СБУ України Ілля Вітюк в інтерв’ю Reuters, пише УНН.

"Поки що ми можемо з упевненістю сказати, що вони були в системі ("Київстар"-ред.) принаймні з травня 2023 року", - сказав Ілля Вітюк та додав: "Я не можу зараз сказати, з якого часу вони отримали... повний доступ: ймовірно, принаймні з листопада".

Деталі

За словами Вітюка, атака на "Київстар" це "велике попередження не лише для України, але й для всього західного світу, щоб він зрозумів, що ніхто насправді недоторканний".

Також голова кіберрозвідки заявив, що він "досить впевнений", що це було здійснено Sandworm, підрозділом російської військової розвідки з кібервійни, який був пов’язаний з кібератаками в Україні та інших країнах. 

Слідчі СБУ все ще працюють над тим, щоб встановити, як було проникнуто в "Київстар" або який тип програмного забезпечення могло бути використано для злому.

СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на "Київстар"04.01.24, 10:39 • 25573 перегляди

Нагадаємо

12 грудня на мережу мобільного оператора "Київстар" (Kyivstar) здійснили потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою. 

Проте вже 20 грудня компанія повністю відновила роботу своїх сервісів після кібератаки, включаючи міжнародний роумінг, який був відновлений останнім.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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