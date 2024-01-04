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Хакеры рф проникли в систему "Киевстар" в мае 2023 года - СБУ

Хакеры рф проникли в систему "Киевстар" в мае 2023 года - СБУ

Киев • УНН

 • 30817 просмотра

Российские хакеры проникли в систему "Киевстар" с мая 2023 года; СБУ расследует взлом, связанный с подразделением Sandworm.

Перед кибератакой вражеские хакеры находились в системе мобильного оператора "Киевстар" с мая 2023 года. Об этом заявил начальник киберразведки СБУ Украины Илья Витюк в интервью Reuters, пишет УНН.

"Пока что мы можем с уверенностью сказать, что они были в системе ("Киевстар"-ред.) по крайней мере с мая 2023 года", - сказал Илья Витюк и добавил: "Я не могу сейчас сказать, с какого времени они получили... полный доступ: вероятно, по крайней мере с ноября".

Детали

По словам Витюка, атака на "Киевстар" это "большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы он понял, что никто на самом деле неприкосновенен".

Также глава киберразведки заявил, что он "достаточно уверен", что это было осуществлено Sandworm, подразделением российской военной разведки по кибервойне, которое было связано с кибератаками в Украине и других странах. 

Следователи СБУ все еще работают над тем, чтобы установить, как было проникнуто в "Киевстар" или какой тип программного обеспечения мог быть использован для взлома.

СБУ помогла отбить новые кибератаки рф на "Киевстар"04.01.24, 10:39 • 25569 просмотров

Напомним,

12 декабря на сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя. 

Однако уже 20 декабря компания полностью возобновила работу своих сервисов после кибератаки, включая международный роуминг, который был восстановлен последним.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война

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