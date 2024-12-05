Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год - Кличко
Киев • УНН
Киевский городской совет принял бюджет столицы на 2025 год в размере более 90 млрд гривен. Наибольшие расходы предусмотрены на образование - 32,4 млрд грн и транспорт-18,6 млрд грн.
Киевский городской совет принял бюджет столицы на 2025 год на уровне более 90 млрд гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
детали
Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год - на уровне более 90 млрд гривен. Бюджет сбалансирован. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы
Ранее Кличко сообщал, что на сферу образования предусмотрели почти 32,4 млрд гривен;
на транспортную отрасль города-более 18,6 млрд гривен;
на жилищно-коммунальную сферу-более 7 млрд гривен;
на социальную защиту-почти 10 млрд гривен;
на сферу медицины-почти 6,5 млрд гривен;
на помощь Вооруженным силам Украины - предварительно 5 млрд гривен.
Напомним
Верховная рада 19 ноября проголосовала во втором чтении за проект государственного бюджета Украины на следующий 2025 год.