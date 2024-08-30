В ближайшее время в 7 громадах Киевщины планируется установить 14 когенерационных установок. Их общая мощность более 27 МВт. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня подписали соответствующие трехсторонние соглашения с громадами и инвесторами. Установки будут обустроены в громадах 4 районов - Обуховского, Фастовского, Вышгородского и Белоцерковского - сообщил Кравченко.

Он отметил, что ранее подписали соглашения об установлении 19 установок общей мощностью 50 МВт в 8 населенных пунктах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов. Сумма инвестиций - 50 млн грн.

Таким образом на Киевщине мощность когенерационных установок, которые будут установлены, уже достигает почти 80 МВт.

"Прорабатываем и другие локации для установки когенерационных установок и компактных газовых теплоэлектростанций. Киевская ОВА совместно с Госэнергонадзором, ДТЭК, ООО "Газораспределительные сети Украины", представителями бизнеса договорились об упрощении подключения когенерационных установок к газовым и электрическим сетям. В условиях постоянных обстрелов энергетических объектов должны оперативно реализовать меры, которые обеспечат громады теплом и электроэнергией", - резюмировал Кравченко.

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