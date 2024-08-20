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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевщина уже на 80% готова к отопительному сезону - Кравченко

Киевщина уже на 80% готова к отопительному сезону - Кравченко

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 16:38  •  4465 просмотра

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Глава Киевской ОВА сообщил о подготовке к отопительному сезону и новому учебному году.

Готовность к новому отопительному сезону на Киевщине уже достигла 80%. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко после заседания Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Готовность к новому отопительному сезону на Киевщине уже достигла 80%. Вместе с громадами работаем над обеспечением наших населенных пунктов альтернативными источниками энергии, установлением когенерационных установок, солнечных электростанций, газовых мини-котельных, термомодернизацией зданий. Все, чтобы максимально комфортно пройти осенне-зимний период и обеспечить необходимыми услугами людей", - сообщил Кравченко.

По его словам продолжается подготовка учебных заведений к новому учебному году.

"Задача - чтобы максимальное количество садиков и школ перешли из онлайн режима работы в оффлайн или смешанный. Для этого продолжаем обустраивать укрытия в учебных заведениях. Кстати, на Киевщине их 1285. Закупаем школьные автобусы. Чтобы дети, которые не могут пешком добраться до школ, имели возможность посещать учебные заведения", - добавил Кравченко.

Добавим

Кроме того председатель Киевской ОВА рассказал о заседании Конгресса местных и региональных властей.

"На повестке дня вызовы, которые стоят сегодня перед каждым регионом и общинами. Речь идет о подготовке к новому учебному году, обеспечении энергоустойчивости громад и подготовке к отопительному сезону. Обсудили меры и инструменты, которые позволят совместно всей стране пройти это непростое испытание. Более 1600 участников: руководство государства, Премьер-министр, секретарь СНБО, представители правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, народные депутаты, начальники ОВА, главы громад и т.д., а также 25 международных представителей", - резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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