Київщина посилює енергостійкість громад: у чотирьох районах планують встановити 14 когенераційних установок
Київ • УНН
На Київщині планують встановити 14 когенераційних установок загальною потужністю понад 27 МВт у 7 громадах. Це частина плану з посилення енергостійкості регіону, загальна потужність нових установок сягне майже 80 МВт.
Найближчим часом у 7 громадах Київщини планується встановити 14 когенераційних установок. Їхня загальна потужність понад 27 МВт. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Сьогодні підписали відповідні тристоронні угоди з громадами та інвесторами. Установки будуть облаштовані у громадах 4 районів – Обухівського, Фастівського, Вишгородського та Білоцерківського
Він зауважив, що раніше підписали угоди про встановлення 19 установок загальною потужністю 50 МВт у 8 населених пунктах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів. Сума інвестицій – 50 млн грн.
Таким чином на Київщині потужність когенераційних установок, які будуть встановлені, вже сягає майже 80 МВт.
"Опрацьовуємо і інші локації для встановлення когенераційних установок та компактних газових теплоелектростанцій. Київська ОВА спільно з Держенергонаглядом, ДТЕК, ТОВ "Газорозподільні мережі України", представниками бізнесу домовилися про спрощення підключення когенераційних установок до газових та електричних мереж. В умовах постійних обстрілів енергетичних об'єктів маємо оперативно реалізувати заходи, які забезпечать громади теплом та електроенергією", - резюмував Кравченко.
Київщина вже на 80% готова до опалювального сезону - Кравченко20.08.24, 19:38 • 14665 переглядiв