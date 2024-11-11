Киевщина отправит еще более 200 дронов MAVIC 3T и FPV украинским военным - Кравченко

Киевщина продолжает поддерживать и помогать украинским защитникам. Более 200 дронов MAVIC 3T и FPV дронов вскоре будут отправлены для наших военных, передает УНН.

"Вместе с районами и громадами Киевщины, благотворителями подготовили новую партию крайне необходимого оснащения. Вскоре "птички" отправим нашим военным из 72-й бригады им.Черных Запорожцев, 114 бригады ТРО, бригады Нацгвардии "Буревій" для выполнения боевых задач!" - сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Эта техника значительно повысит возможности украинских военных в разведке, корректировке огня и обеспечении безопасности на передовой.

"Каждый дрон - это дополнительная поддержка, которая позволяет нашим воинам работать точнее, действовать эффективнее и сохранять больше жизней. Искренне благодарны всем, кто присоединился к этой инициативе и помогает нашим военным. Вместе мы приближаем победу! И спасибо нашим Силам обороны за каждый прожитый день", - сказал Руслан Кравченко.