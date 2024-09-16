Киевская область ночью подверглась массированной вражеской атаке дронов: есть раненая и повреждения

Российские войска ночью атаковали Киевскую область ударными дронами, ПВО уничтожила цели, из-за падения обломков ранена женщина, повреждены 5 авто и 5 домов, возникли пожары, сообщил в понедельник в Facebook глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина - сообщил Кравченко.

По его словам, женщина госпитализирована в одно из медучреждений области, оказывается вся необходимая помощь.

По состоянию на 8:30 в области зафиксировано повреждение 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, посечены фасады и крыши. В четырех районах возникли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы - отметил Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.

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