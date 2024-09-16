Київщина вночі зазнала масованої ворожої атаки дронів: є поранена та пошкодження
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Київську область ударними дронами. ППО знищила цілі, але через уламки поранено жінку, пошкоджено 5 авто та 5 будинків, виникли пожежі.
Російські війська вночі атакували Київську область ударними дронами, ППО знищила цілі, через падіння уламків поранено жінку, пошкоджено 5 авто та 5 будинків, виникли пожежі, повідомив у понеділок у Facebook голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка
З його слів, жінку госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога.
Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. У чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Усі пожежі ліквідовано
Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.
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