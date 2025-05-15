Киевляне смогут получить от 20 до 40 тысяч гривен из-за повреждения или разрушения жилья в результате войны

Киевский городской совет утвердил новые выплаты для пострадавших от повреждения или разрушения жилья. Кроме 10 тысяч разовой помощи горожанам, дома которых пострадали от вражеских атак, Киев дополнительно будет предоставлять средства тем, кто нуждается во временной аренде жилья на время восстановления поврежденного.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА, передает УНН.

Детали

Согласно принятым изменениям в городской целевой программе "Турбота. Навстречу киевлянам" на 2025–2027 годы предусмотрены следующие виды помощи:

выплата одноразовой адресной материальной помощи в размере 40 000 грн для киевлян, которые нуждаются в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья;

выплата ежемесячной адресной материальной помощи в размере 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) для киевлян, которые вынуждены временно отселиться из-за невозможности долговременного проживания в поврежденном или разрушенном доме.

Ежемесячная помощь будет предоставляться на срок до 12 месяцев до восстановления жилья за счет городского бюджета или получения государственного сертификата "єВідновлення".

Для получения средств обращаться с заявлениями в Департамент социальной и ветеранской политики не нужно – списки предоставят районные в городе Киеве государственные администрации.

Выплаты начнут после утверждения соответствующего Порядка, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним

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