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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Кияни зможуть отримати від 20 до 40 тисяч гривень через пошкодження чи руйнування житла внаслідок війни

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Київ виплачуватиме до 40 тис. грн одноразової допомоги та 20 тис. грн щомісяця постраждалим від руйнувань житла. Кошти виділятимуться на тимчасову оренду, виплати почнуться після затвердження порядку.

Кияни зможуть отримати від 20 до 40 тисяч гривень через пошкодження чи руйнування житла внаслідок війни

Київська міська рада затвердила нові виплати для постраждалих від пошкодження чи руйнування житла. Окрім 10 тисяч разової допомоги містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, передає УНН.

Деталі

Згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки передбачено такі види допомоги:

  • виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 000 грн для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;
    • виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 000 грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

      Щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифікату "єВідновлення".

      Для отримання коштів звертатись із заявами до Департаменту соціальної та ветеранської політики не потрібно – списки нададуть районні в місті Києві державні адміністрації.

      Виплати розпочнуть після затвердження відповідного Порядку, про що буде повідомлено додатково.

      Нагадаємо

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      Яна Соколівська

      Яна Соколівська

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