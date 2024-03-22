Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  120200 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  126930 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  175665 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  123779 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136855 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129578 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142559 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145605 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133726 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128584 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 10:44  •  215850 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  314352 просмотра

Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

Киберспециалисты Службы безопасности Украины помешали агенту российской разведки передать в россию информацию о маршрутах и логистике танковых колонн Вооруженных Сил Украины вблизи линии фронта на Харьковщине.

Война •   •  12391 просмотра
Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

Во время российской ракетной атаки крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС в Запорожье, получила два прямых попадания, в результате чего одна из ее подстанций оказалась в критическом состоянии.

Война •   •  15937 просмотра
В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет

Почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет известных брендов на 6 миллионов гривен изъяли детективы Службы безопасности Украины в Одесской области у злоумышленника, который арендовал складское помещение для их хранения и дальнейшей незаконной реализации.

Криминал и ЧП •   •  11795 просмотра
В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет

Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

Российский ракетный обстрел повредил многоэтажки и объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Война •   •  21108 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

Российские ракетные удары повредили украинские энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии в некоторых регионах, но в целом ситуация контролируемая, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Война •   •  24053 просмотра
Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, повреждены жилые кварталы, объекты инфраструктуры и здания.

Война •   •  20300 просмотра
В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

Десять украинских пилотов прошли базовую летную подготовку в Великобритании под руководством инструкторов британских ВВС и теперь пройдут дальнейшую подготовку от французских ВВС, прежде чем научиться управлять самолетами F-16, чтобы защищать небо Украины.

Война •   •  20039 просмотра
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

По меньшей мере 2 человека пропали без вести, 4 дома были полностью разрушены и более 40 повреждены в Запорожье в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 22 марта.

Общество •   •  20367 просмотра
В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений

Санкции как система стимулирования.

Экономика •   •  20632 просмотра
Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений

Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк

По меньшей мере 11 беспилотников были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников на Одесскую область, которые нанесли ущерб объектам энергетической инфраструктуры.

Война •   •  18493 просмотра
Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк