Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили передачу в рф информации о маршрутах движения колонн ВСУ в Харьковской области. Это удалось благодаря своевременному разоблачению агента российской разведки, который следил за передислокацией Сил обороны в направлении передовой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники, - говорится в сообщении.

Детали

Рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в том числе на Купянском направлении.

Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского информатора на попытке передачи разведданных. Им оказался 45-летний житель харьковского пригорода, идеологический сторонник рашизма.

В начале полномасштабного вторжения россии он переехал на Полтавщину, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы рф. Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Телеграмм-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял Путина и героизировал российские войска. В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и направили перечень разведывательных задач.

Для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых на Харьковщине, выпытывая нужные факты во время дружеских разговоров. При обыске в арендованном помещении фигуранта изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения по территории Украины). Сейчас злоумышленник под стражей. Ему грозит тюремное заключение.

Напомним

Правоохранители задержали агента военной разведки россии, который в первые дни полномасштабной войны корректировал вражеские авиаудары по Харькову "в обход" комплексов противовоздушной обороны.