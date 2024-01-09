Херсонское направление: морпехи "Грифон501" отбили атаку россиян вблизи Крынки

На Херсонщине армейцы рф попытались на бронетехнике оттеснить наших защитников с занятых позиций на левобережье вблизи села Крынки. Впрочем, россиянами это не удалось. Зато они понесли потери в силе и технике. Один из эпизодов отражения этого штурма показал волонтер и активист Сергей Стерненко с ссылкой на телеграмм бойцов Грифон501, передает УНН.

Сегодня россияне снова начали штурмовать плацдарм морской пехоты на левом берегу Херсонщины. На видео один из эпизодов отражения штурма. Воины Грифон 501 точным ударом уничтожили российский танк вашим дроном. Попали прямо в БК, от чего танк разорвало на атомы. - написал Стерненко.

Детали

Отметим, что в Грифон 501 - это отдельный батальон морской пехоты.

Судя по видео они зафиксировали с беспилотника подготовку россиян к атаке, которые уже начали двигаться в направлении их позиций на танках и БМП. Следовательно, морпехи отправили на встречу врагу ударный FPV-дрон.

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