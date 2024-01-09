Херсонское направление: морпехи "Грифон501" отбили атаку россиян вблизи Крынки
Украинские морские пехотинцы успешно отбили российскую атаку в Херсоне, уничтожив танк ударом беспилотника. Российские войска понесли потери в живой силе и технике.
Медведев заговорил о "майдане" в Берлине на фоне забастовок фермеров
Дмитрий Медведев предполагает, что Германия может столкнуться с "Майданом" из-за протестов фермеров и роста финансовой поддержки Украины. Забастовки сорвали работу завода Volkswagen в Германии.
Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда без пострадавших и угрозы окружающей среде; ведутся восстановительные работы.
Сумщина: россияне обстреляли восемь громад в приграничье
Российские войска обстреляли восемь общин в Сумской области из минометов, артиллерии и беспилотников, вызвав многочисленные взрывы и разрушения.
Силы обороны отбили более полусотни атак на юге и востоке - Генштаб ВСУ
55 боевых столкновений и различных ударов было нанесено по украинским позициям и населенным пунктам, при этом Вооруженные Силы успешно отбили многочисленные атаки противника.
Союзники Украины не просят вести переговоры с рф о заморозке войны - МИД
Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что союзники не настаивают на переговорах по замораживанию конфликта с Россией; Украина стремится к победе, а не к замороженной войне.
ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии
ДТЭК Киев оперативно восстановил электроснабжение 72 домов в Подольском районе после локального отключения, устранив проблему менее чем за 30 минут.
В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров
По словам главы ведомства, изменения в Министерстве обороны будут заметны все чаще.
Киевские коммунальщики локализовали утечку воды на улице Большой Васильковской
Киевводоканал локализовал прорыв водопровода на улице Большой Васильковской в Киеве; ремонтные работы продолжаются, перебоев в предоставлении услуг нет.
ДТЭК вернули свет в более полутора сотен тысяч семей
ДТЭК восстановил электроснабжение 159 000 семей после циклона, интенсивно работая во всех регионах Украины.