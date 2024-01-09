Херсонський напрямок: морпіхи "Грифон501" відбили атаку росіян поблизу Кринки
Київ • УНН
Українські морські піхотинці успішно відбили російську атаку в Херсоні, знищивши танк ударом безпілотника. Російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці.
На Херсонщині армійці рф спробували на бронетехніці відтіснити наших оборонців із зайнятих позицій на лівобережжі поблизу села Кринки. Втім, росіянами це не вдалось. Натомість вони зазнали втрат у силі та техніці. Один з епізодів відбиття цього штурму показав волонтер та активіста Сергій Стерненко із посиланням на телеграм бійців Грифон501, передає УНН.
Сьогодні росіяни знову почали штурмувати плацдарм морської піхоти на лівому березі Херсонщини. На відео один із епізодів віддбиття штурму. Воїни Грифон 501 влучним ударом знищили російський танк вашим дроном. Поцілили прямо у БК, від чого танк розірвало на атоми.
Деталі
Зазначимо, що у Грифон 501 – це окремий батальйон морської піхоти.
Судячи з відео вони зафіксували з безпілотника підготовку росіян до атаки, які вже почали рухатись у напрямку їхніх позицій на танках та БМП. Відтак, морпіхи відправили на зустріч ворогу ударний FPV-дрон.
Український бпла влучно поцілив у танк Т-72Б3 окупантів, у якому від удару відразу здетонував боєкомплект.
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