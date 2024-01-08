Армійці рф обстрілюють Херсон
Київ • УНН
Російські війська обстрілюють центр Херсона, що призводить до жертв; мешканців закликають шукати укриття.
У Херсоні лунають вибухи. Росіяни б’ють по центральній частині міста. Очільник ОВА Олександр Прокудін закликає херсонців залишатись в укритті, передає УНН.
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У місті лунають вибухи. російська армія обстрілює центральну частину Херсона! Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях!
Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики08.01.24, 19:10 • 114990 переглядiв
Нагадаємо
Херсонську область минулої доби російські війська атакували 131 раз, відомо про двох загиблих та 5 поранених людей.