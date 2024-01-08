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29 березня, 17:57 • 110832 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 132628 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 128243 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 166411 перегляди

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29 березня, 07:30 • 141898 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 134394 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 145760 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146652 перегляди

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28 березня, 12:49 • 172564 перегляди

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Армійці рф обстрілюють Херсон

Армійці рф обстрілюють Херсон

Київ • УНН

 • 29238 перегляди

Російські війська обстрілюють центр Херсона, що призводить до жертв; мешканців закликають шукати укриття.

У Херсоні лунають вибухи. Росіяни б’ють по центральній частині міста. Очільник ОВА Олександр Прокудін закликає херсонців залишатись в укритті, передає УНН.

Деталі

У місті лунають вибухи. російська армія обстрілює центральну частину Херсона! Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях!

– написав Прокудін у Телеграм.

Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики08.01.24, 19:10 • 114990 переглядiв

Нагадаємо

Херсонську область минулої доби російські війська атакували 131 раз, відомо про двох загиблих та 5 поранених людей.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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